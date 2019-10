मंदी वाली टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद का यू-टर्न, संवेदनशील आदमी के नाते बयान वापस लेता हूं

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 24 घंटे के भीतर ही अपने मंदी वाले बयान से पलट गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं संवेदनशील आदमी हूं और अपना बयान वापस लेता हूं। दरअसल देश में आर्थिक मंदी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि फिल्में लगातार करोड़ों रुपए कमा रही है। हाल ही में तीन फिल्मों ने 120 करोड़ रुपए कमा लिए हैं ऐसे में मंदी कैसे आ सकती है।

तीन फिल्मों ने 120 करोड़ रुपए कमाए, मंदी कहां हैं?

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री ने बेरोजगारी पर राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट को भी "गलत" बताया था। इसमें कहा गया था कि साल 2017 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा रही। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी कुछ दिन पहले कहा कि भारत और ब्राजील में आर्थिक सुस्ती इस साल कुछ ज्यादा साफ दिखती है।

My comments made yesterday in Mumbai about 3 films making ₹120 Cr in a single day- the highest ever, was a factually correct statement. I had stated this as I was in Mumbai- the film capital of India. ...(1/4) pic.twitter.com/RL62YhjpZt

रणनीति के तहत सरकार की छवि खराब की जा रही

रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग रणनीति के तहत सरकार के खिलाफ बेरोजगारी पर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा था कि "दो अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश के दिन तीन हिंदी फिल्मों ने 120 करोड़ रुपये की कमाई है। यदि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती तो केवल तीन फिल्में एक दिन में 120 करोड़ रुपए का कारोबार कैसे करतीं?"

एनएसएसओ की रिपोर्ट को ठहराया गलत

एनएसएसओ की रिपोर्ट पर प्रसाद ने कहा था, "मैं आपको 10 मापदंड बता सकता हूं जहां अर्थव्यस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट में इनमें से किसी को नहीं दिखाया गया है। इसलिए मैं इस रिपोर्ट को गलत कहता हूं।"

I had also explained in detail about various measures the Govt has taken as pro-people move to strengthen our economy. Govt of PM Narendra Modi always cares for the sensitivity of common people. ...(3/4) pic.twitter.com/OpGwSIcD87