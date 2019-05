मतदान के दिन बोले राहुल गांधी- 'नरेंद्र मोदी की नफरत के सामने हमारे प्यार की होगी जीत'

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव में सात राज्यों की 59 संसदीय सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी—लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी दिल्ली में अपना वोट डालने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों का जवाब देने हुए कहा कि चुनाव विमुद्रीकरण, किसान की समस्याओं, गब्बर सिंह टैक्स और रफाल में भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभियान में नफरत का इस्तेमाल किया और हमने प्यार का इस्तेमाल किया और मुझे विश्वास है कि प्यार जीत जाएगा।

