जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी, शोपियां में मार गिराए लश्कर के दो आतंकी

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बीच जम्मू-कश्मीर में गोलीबारी की खबर सामने आई है। शोपियां में रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो खूंखार आतंकियों के मार गिराया है। घटना शोपियां के सतिपोरा की बताई जा रही है। राज्य पुलिस के अनुसार सतिपोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना के बाद पुलिस की एसओजी, 34 राष्ट्रीय रायफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने छिपे हुए आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिसने मुठभेड़ का रूप ले लिया।

#UPDATE Jammu & Kashmir: Two terrorists neutralized in encounter between security forces and terrorists in Hind Sita Pora area of Shopian district. Weapons and huge cache of ammunition recovered. Operation still underway. https://t.co/raIdGqp5dC