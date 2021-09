Jammu Kashmir: 9 सितंबर से घाटी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, माता वैष्णो देवी के भी कर सकते हैं दर्शन

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) आगामी 9 सिंतबर से जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी ( Maa Vaishno Devi ) की यात्रा भी करेंगे। खास बात यह है कि इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

दरअसल एक महीने में ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त महीने की 10 तारीख को भी कांग्रेस सांसद घाटी के दौरे पर थे।

Congress leader Rahul Gandhi to visit Jammu on September 9 and September 10, likely to offer prayers at Mata Vaishno Devi temple



