महाराष्ट्रः संजय राउत की दो टूक, समर्थन जो भी दे सीएम शिवसेना का ही होगा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम को 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी यहां सरकार नहीं बन पाई है। वजह साफ है बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ रहा टकराव। भाजपा-शिवसेना गठबंधन के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर गतिरोध बरकरार है।

मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र का चेहरा और राजनीति दोनों बदल रहे हैं, आप देखेंगे , जिसे आप हंगामा कह रहे हैं, वह हंगामा नहीं है, बल्कि न्याय और अधिकारों की लड़ाई है, इसमें जीत हमारी होगी।

शिवसेना और एनसीपी के बीच पक रही खिचड़ी के बीच संजय राउत का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बीजेपी लगातार नए फॉर्मूले देकर सरकार बनाने के दावे कर रही है।

ऐसे में संजय राउत की दो टूक कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा, आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत दे रही है।

Sanjay Raut, Shiv Sena, in Mumbai: Chief Minister will be from Shiv Sena only. The face & politics of Maharashtra is changing, you will see. What you call 'hungama' (commotion), is not 'hungama', but the fight for justice & rights, victory will be ours. pic.twitter.com/2HEKba2bfM