19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले में घुसी बंदरों की टोली, बालकनी में मचाया हुड़दंग, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके

Raj Thackeray Shivtirth Monkeys: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के आलीशान बंगले 'शिवतीर्थ' पर रविवार को बंदरों के झुंड ने धावा बोल दिया। कुछ बंदर सीधे ठाकरे की बालकनी तक पहुंच गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 19, 2026

MNS Chief Raj Thackeray House Dadar

राज ठाकरे के 'शिवतीर्थ' आवास पर बंदरों का धावा! (Photo: X/IANS/@shubham_9909)

MNS Chief Raj Thackeray: मुंबई के दादर स्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के निवास 'शिवतीर्थ' में रविवार सुबह उस समय हलचल मच गई, जब बंदरों की एक टोली उनके घर के परिसर में पहुंच गई। कुछ बंदर उछलते-कूदते हुए सीधे बंगले की बालकनी तक पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मुंबई अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह शिवाजी पार्क इलाके में बंदरों का झुंड पेड़ों और आसपास की इमारतों पर उछलता-कूदता दिखाई दिया। यह बंदर कभी मैदान के बड़े पेड़ों पर तो कभी आस-पास की सोसायटियों की छतों पर कूद-फांद कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बंदर ठाकरे के बंगले 'शिवतीर्थ' की तरफ बढ़े। वहां लगे पेड़ों के सहारे कुछ बंदर सीधे बंगले की बालकनी में दाखिल हो गए और वहां हुड़दंग मचाने लगे।

ठाकरे की बालकनी तक पहुंचे बंदर, कंट्रोल रूम को दी गई सूचना

जैसे ही बंदर राज ठाकरे के घर की बालकनी में पहुंचे और घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों में खलबली मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा टीम ने बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी की और अग्निशमन विभाग से भी सहायता मांगी।

बताया जा रहा है कि बंदरों का झुंड सुबह से ही शिवतीर्थ परिसर और आसपास के इलाके में घूम रहा है। इससे स्थानीय लोगों में भी भय व चिंता का माहौल बन गया।

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और तुरंत अग्निशमन दल (Fire Brigade) को मदद के लिए अलर्ट किया। कुछ ही देर में पुलिस की वैन और फायर ब्रिगेड के जवान सभी जरूरी उपकरणों के साथ 'शिवतीर्थ' बंगले पर पहुंच गए। बंदरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने तथा उन्हें रिहायशी इलाके से बाहर निकालने के प्रयास जारी है।

फिलहाल किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन मुंबई के सबसे पॉश और व्यस्त इलाकों में शामिल दादर में अचानक बंदरों की टोली पहुंचने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। रिहायशी क्षेत्र में वन्यजीवों की इस तरह मौजूदगी ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है।  

‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’, उद्धव के आंदोलन पर सीएम फडणवीस का तंज; शिंदे बोले- राहुल और अखिलेश को भी बुला लेते

ये भी पढ़ें
Uddhav Thackeray Ram Raksha andolan nagpur

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jul 2026 02:26 pm

Published on:

19 Jul 2026 02:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले में घुसी बंदरों की टोली, बालकनी में मचाया हुड़दंग, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

खान सर की पत्नी ने शादी में क्यों लिया था घूंघट? अब जाकर बताई असली वजह, बोले- पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं

Khan Sir Reveals Reason Behind Wife Veil:
मनोरंजन

‘सैयारा’ के संगीतकार तनिष्क बागची ने पैसे न मिलने वाली पोस्ट की डिलीट, YRF के दावे के बाद लिया फैसला?

Saiyaara music composer Tanishk Bagchi deleted 8 lakh unpaid royalty post after Yash Raj Films official statements
बॉलीवुड

कमर पर हाथ या दोस्ताना मजाक? गौरव गुप्ता- अनन्या पांडे के रैंप वॉक के वीडियो से मचा बवाल, लोग कर रहे कमेंट

Fashion designer Gaurav Gupta touches Ananya Panday waist video viral netizens shocked and angry
बॉलीवुड

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर हुआ Leak, यश के रावण अवतार की भी दिखी झलक

Ramayana Trailer Leak
बॉलीवुड

कैटरीना कैफ ने शेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन की UNSEEN फोटोज, बेटे विहान के हाथ को चूमती दिखीं एक्ट्रेस

Katrina Kaif share birthday celebration unseen photos with son Vihaan and vicky kaushal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.