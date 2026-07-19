राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले में घुसी बंदरों की टोली, बालकनी में मचाया हुड़दंग, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह शिवाजी पार्क इलाके में बंदरों का झुंड पेड़ों और आसपास की इमारतों पर उछलता-कूदता दिखाई दिया। यह बंदर कभी मैदान के बड़े पेड़ों पर तो कभी आस-पास की सोसायटियों की छतों पर कूद-फांद कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बंदर ठाकरे के बंगले 'शिवतीर्थ' की तरफ बढ़े। वहां लगे पेड़ों के सहारे कुछ बंदर सीधे बंगले की बालकनी में दाखिल हो गए और वहां हुड़दंग मचाने लगे।