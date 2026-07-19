‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’, उद्धव के आंदोलन पर सीएम फडणवीस का तंज; शिंदे बोले- राहुल और अखिलेश को भी बुला लेते

Maharashtra Politics: नागपुर में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित राम रक्षा स्तोत्र पाठ को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए उनके कार्यक्रम को राजनीतिक बताया। वहीं, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए 'भाजपा-मुक्त राम' का नारा दिया और अपने आंदोलन को 'चोर बनाम रामभक्त' करार दिया। उन्होंने भाजपा पर हिंदुत्व छोड़ने और अयोध्या राम मंदिर का चंदा चुराने का आरोप लगाया।