उद्धव के आंदोलन पर राम मंदिर ट्रस्ट की खरी-खरी, कोषाध्यक्ष बोले- अच्छा है राम याद आए, पर पहले मंत्र याद कीजिए

Ram Raksha Andolan: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के प्रस्तावित 'राम रक्षा आंदोलन' को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। 18 जुलाई को नागपुर में आयोजित होने वाले इस आंदोलन से पहले नागपुर के प्रसिद्ध रामनगर श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में केवल धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, किसी भी तरह का राजनीतिक आंदोलन या नारेबाजी की इजाजत नहीं होगी। उधर, ठाकरे के आंदोलन को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है।