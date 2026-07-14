सिनेमा और सेंसर के बीच क्यों पीस रही सरकार? प्रकाश राज और दिलजीत दोसांझ जैसे मामलों से समझिए

प्रकाश राज के तीखे सवाल और दिलजीत दोसांझ का खुलकर बोलना इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी भी सच कहने का साहस पूरी तरह दफ्न नहीं हुआ है। और जब खुद प्रकाश राज कहते हैं कि उन्हें अपनी कमजोरी और उसकी कीमत, दोनों का पता था - तो यह सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि उस कीमत की एक स्वीकारोक्ति है, जो कला की आज़ादी के लिए चुकाई जा रही है।