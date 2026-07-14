Coral Reef : कैसे बनते हैं कोरल रीफ, क्यों हैं समुद्र की जीवनरेखा और ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

Coral Reef : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक बार फिर चर्चा में हैं। इसकी वजह यहां प्रस्तावित ग्रेट निकोबार मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इस परियोजना के बीच सबसे अधिक चर्चा कोरल रीफ (Coral Reef) की हो रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि परियोजना का असर समुद्री जैव विविधता पर पड़ सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।