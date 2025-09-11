पति-पत्नी विवाद के बाद अधिकारी ने अपने जीवन का किया अंत, आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी ने घर में लगाई फांसी

Social welfare officer ashish singh suicide in Pratapgarh: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आजमगढ़ में तैनात समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।