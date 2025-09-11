पति-पत्नी विवाद के बाद अधिकारी ने अपने जीवन का किया अंत, आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी ने घर में लगाई फांसी

Social welfare officer ashish singh suicide in Pratapgarh: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आजमगढ़ में तैनात समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, आशीष सिंह के और उनकी पत्नी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। उनकी पत्नी सुल्तानपुर जिले में अपने मायके में थीं। बताया जा रहा है कि आशीष सिंह और उनकी पत्नी के बीच आखिरी बातचीत का स्वर विवादपूर्ण था। यही तनाव उनके आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है।
जानकारी मिली है कि आशीष सिंह शनिवार को छुट्टी लेकर प्रतापगढ़ आए थे। उन्होंने उसी दिन वापस आजमगढ़ लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसी दिन उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का कदम उठाया। उनके इस कदम ने परिवार और करीबी रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ा दी।
समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह की आत्महत्या से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। पड़ोसियों और ग्रामीणों में भी भारी शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम बुलाकर सटीक जांच शुरू कर दी है।