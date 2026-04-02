RCTC ने दिया खास तोहफा, प्रयागराज से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन

IRCTC ने इस यात्रा के लिए तीन श्रेणियां रखी हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट। पैकेज में खाने-पीने, ठहरने और घूमने की पूरी व्यवस्था शामिल है। साथ ही यात्रियों के लिए EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। इच्छुक यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यह यात्रा 8 मई को समाप्त होगी।