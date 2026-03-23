कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव के बाद धमाका, बिल्डिंग ढही, 20 लोगों के दबे होने की आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा दोपहर करीब ढाई बजे हुआ। अचानक तेज धमाके के साथ कोल्ड स्टोरेज की बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि यह कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंसार अहमद का है, जो करीब 60 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। हादसे के वक्त वहां करीब 100 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग सीधे तौर पर मलबे की चपेट में आ गए।