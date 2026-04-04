रेलवे ग्रुप-बी परीक्षा की डेट फाइनल, जानें नया शेड्यूल और जरूरी डिटेल

बोर्ड ने पूरी चयन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए एक मॉडल कैलेंडर भी जारी किया है। इसके मुताबिक, परीक्षा के नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे, जबकि अंतिम चयन सूची यानी पैनल 27 जुलाई को जारी होगा। इस संबंध में 2 अप्रैल को सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को सूचना भेज दी गई है। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि उम्मीदवारों को अब तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।