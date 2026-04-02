नौकरी का सुनहरा मौका! यूपी रोडवेज में 56 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टर के 56 पदों पर भर्ती फिर से शुरू हो गई है। यह भर्ती प्रयागराज क्षेत्र के आठों डिपो में खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी। इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन की वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाकर 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती की प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए चुनी गई फर्म एसएस इंटरप्राइजेज, रायबरेली द्वारा पूरी की जाएगी। रोडवेज में लंबे समय से परिचालकों की कमी चल रही है, जिसकी वजह से बसें पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। विभाग में करीब 2000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिन्हें धीरे-धीरे भरा जाएगा।
परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। इस भर्ती से रोडवेज की सेवाओं में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा।
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