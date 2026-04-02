नौकरी का सुनहरा मौका! यूपी रोडवेज में 56 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टर के 56 पदों पर भर्ती फिर से शुरू हो गई है। यह भर्ती प्रयागराज क्षेत्र के आठों डिपो में खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी। इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन की वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाकर 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।