भीषण गर्मी में अब यात्रियों को मिलेगी राहत,अब ट्रेनों के जनरल कोच में भी मिलेगा ठंडा पानी

रेलवे ने कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर योजना बनाई है कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी, रेलकर्मी और वालंटियर सीधे डिब्बों के अंदर ही यात्रियों को ठंडा पानी देंगे। यह व्यवस्था 15 अप्रैल से शुरू होगी। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, आगरा, झांसी, मथुरा, ग्वालियर, टूंडला, मिर्जापुर और प्रयागराज छिवकी जैसे बड़े स्टेशनों पर इसके लिए टीमें तैनात रहेंगी। ये लोग पाइप और घड़ों के जरिए जनरल कोच की खिड़कियों और दरवाजों से यात्रियों तक पानी पहुंचाएंगे।