मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 2-3 दिन तक बारिश और ओलों की चेतावनी, देखें लेटेस्ट अपडेट

रविवार को भी पश्चिमी यूपी के संभल, मथुरा, हाथरस और बुलंदशहर जैसे जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं, अवध और पूर्वांचल के कई इलाकों में भी आंधी-बारिश देखने को मिली। इस समय गेहूं की फसल कटकर खेतों में पड़ी है, ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान होने का डर है। लगातार खराब मौसम के कारण किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।