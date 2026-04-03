3 अप्रैल से यूपी में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, ईरान के पास सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।