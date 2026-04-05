मौसम विभाग का अलर्ट, 5 अप्रैल को यूपी में तेज बारिश और तूफान की आशंका, देखें लेटेस्ट अपडेट

जिन जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, उनमें गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 5 अप्रैल को इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है।