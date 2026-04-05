6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौसम विभाग का अलर्ट, 5 अप्रैल को यूपी में तेज बारिश और तूफान की आशंका, देखें लेटेस्ट अपडेट

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच अब बारिश और आंधी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने 5 अप्रैल को पूर्वांचल और तराई के कई जिलों के लिए तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Apr 04, 2026

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच अब बारिश और आंधी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने 5 अप्रैल को पूर्वांचल और तराई के कई जिलों के लिए तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं

जिन जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, उनमें गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 5 अप्रैल को इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है।

गर्मी और लू से राहत

इस मौसम बदलाव के कारण तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी। लेकिन आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, जो जान-माल के लिए नुकसानदायक हो सकता है।मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 10:27 pm

Published on:

04 Apr 2026 10:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौसम विभाग का अलर्ट, 5 अप्रैल को यूपी में तेज बारिश और तूफान की आशंका, देखें लेटेस्ट अपडेट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

प्रयागराज

UPPSC RO ARO Result 2023: लंबा इंतजार खत्म, 419 अभ्यर्थी सफल घोषित

आरओ एआरओ 2023 रिजल्ट जारी, 419 अभ्यर्थी सफल, ढाई साल बाद मिला परिणाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
प्रयागराज

शादीशुदा हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष महाराज का बड़ा दावा, बेटे को लेकर भी आरोप

शंकराचार्य पर पत्नी-बेटे का आरोप
प्रयागराज

191 न्यायिक सेवा के ADJ स्तर के अधिकारियों का तबादला,हाईकोर्ट ने जारी की लिस्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
प्रयागराज

UP Board सख्त: सत्र 2026-27 में केवल अधिकृत किताबों से पढ़ाई, उल्लंघन पर कार्रवाई तय

सत्र 2026-27 के लिए नया नियम लागू, सभी स्कूलों को मानना होगा आदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.