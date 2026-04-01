यूपी में मौसम का कहर, प्रदेशभर में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भीषण आंधी की आशंका

इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर चिंता जताई है और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार किसानों के संपर्क में रहें और फसलों के नुकसान का सही आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लें और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर मदद मिले।