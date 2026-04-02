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प्रदेश में एक्टिव होने वाले हैं दो पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत बदलते मौसम के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है। पूरे हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 3 और 7 अप्रैल को सक्रिय होंगे दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग ने बताया है कि [&hellip;]

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प्रयागराज

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Krishna Rai

Apr 01, 2026

Heavy rain alert in Delhi NCR tomorrow latest weather update

उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत बदलते मौसम के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है। पूरे हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

3 और 7 अप्रैल को सक्रिय होंगे दो पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने बताया है कि 3 और 7 अप्रैल को दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं और बेमौसम बारिश हो सकती है। खासकर पश्चिमी यूपी, मध्यांचल और बुंदेलखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ओले गिरने की भी संभावना है।

कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश

पिछले दिनों यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई। कन्नौज में सबसे ज्यादा 29 मिमी बारिश दर्ज की गई। मैनपुरी में 20 मिमी और लखनऊ में 15.1 मिमी बारिश हुई। एटा, हाथरस और चित्रकूट में भी 10 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जबकि फर्रुखाबाद में ओले गिरने की खबर मिली।

वहीं तापमान की बात करें तो बांदा सबसे गर्म रहा, जहां 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा आजमगढ़ में 38.4 डिग्री और अयोध्या में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

01 Apr 2026 08:05 pm

Published on:

01 Apr 2026 08:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रदेश में एक्टिव होने वाले हैं दो पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

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