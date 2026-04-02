प्रदेश में एक्टिव होने वाले हैं दो पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

पिछले दिनों यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई। कन्नौज में सबसे ज्यादा 29 मिमी बारिश दर्ज की गई। मैनपुरी में 20 मिमी और लखनऊ में 15.1 मिमी बारिश हुई। एटा, हाथरस और चित्रकूट में भी 10 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जबकि फर्रुखाबाद में ओले गिरने की खबर मिली।