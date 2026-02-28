त्योहार पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात! रूटीन ट्रेनों में लंबी वेटिंग, अब होली स्पेशल ही सहारा…

त्योहार के दौरान रुटीन ट्रेनों में कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। रायपुर से दिल्ली, राजस्थान, हावड़ा, मुंबई और बिहार-यूपी समेत अन्य रूट की ट्रेनों में 40 से लेकर 80 तक लंबी वेङ्क्षटग चल रही है। इसके साथ ही अलग-अलग दिनों में दिल्ली, बिहार-यूपी समेत अन्य रूट की ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। इस स्थिति में अब रेलवे द्वारा चलाई जा रही होली स्पेशल ट्रेन ही सहारा बची है।