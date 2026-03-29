CG News: रामनवमी पर बड़ी सौगात, कमिश्नर के आदेश से राम जानकी मंदिर का दान भूमि वापस

उन्होंने माननीय कमिश्नर रायपुर एवं प्रशासन आभार व्यक्त किया है. इस अवसर पर पूरे गांव में खुशी का वातावरण है तथा श्रद्धालु इसे भगवान से रामचंद्र जी का आशीर्वाद मान रहें है. वहीं शासन के प्रति आभार व्यक्त करने वालों में मंदिर समिति के अध्यक्ष डीसी प्रसाद साहू सचिव मोजी राम देवांगन,काशीराम साहू, पुंतु राम साहू, किशोर कुमार साहू,तुलेश साहू, रामेश्वर साहू,भोलाराम देवांगन, चुरामन वर्मा,कुमार साहू,रवि साहू,तोसू देवांगन,सारिका गोवर्धन साहू, मनमोहन कोशले, एजू राम साहू, हीरालाल साहू, बंधु राम साहू, तेजराम साहू,अनुज राम साहू, घुरुवा राम साहू,भाऊ लाल साहू, खिलेश्वर साहू,रामरतन साहू पवन बारले,होरी कुर्रे, रिखी साहू, शिवनंदन साहू, विष्णु साहू, देवानंद देवांगन, कौशल बरछिया योगेश साहू एवं ग्रामवासी शामिल है।