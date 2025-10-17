33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर
जिस समय दोनों वक्त शहर के लोगों को सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है उसी समय शहर में 33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट आया। इस वजह से रायपुर नगर निगम का फिल्टर प्लांट गुरुवार को 6 घंटे तक शटडाउन रहा। इस वजह से शहर की 42 टंकियां सूखी रह गईं। शाम को जलापूर्ति व्यवस्था बनाने में पावर पंपों के अलावा जोन स्तर पर 20 से 25 टैंकर लगाने पड़े, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस समय घर-घर रंग-रोगन और साफ-सफाई का काम दिवाली त्योहार के लिए जोरों पर चल रहा है। परंतु अब शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रहेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी लाइन में मरम्मत और संधारण कार्य के लिए सुबह से छह घंटे का शटडाउन ले लिया था। इस वजह से खारुन नदी के इंटेकवेल से प्लांट में पानी नहीं आया। सुबह जरूर आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा समय तक आपूर्ति की गई, उसी से लोगों ने काम चलाया। फिल्टर प्लांट की बिजली गुल करके मरम्मत काम सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इस दौरान भाठागांव मेन लाइन में लीकेज सुधारने का भी काम चला। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शटडाउन के कारण 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट में जलशुद्धिकरण ठप रहा। इसलिए शाम को जलापूर्ति प्रभावित हुई है। शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। क्योंकि शाम 6 बजे तक सुधार कार्य लगातार जारी रहा।
80 एमएलडी प्लांट से जुड़े क्षेत्र: डगनिया, गंज, गुढियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाहभाठा, श्याम नगर। 150 एमएलडी प्लांट से जुड़े क्षेत्र: भाठागांव, कुशालपुर, डीडी नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, कचना, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, रायपुरा, कुकुरबेडा आदि। नया 80 एमएलडी प्लांट : बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर, मोतीबाग।
बिजली शटडाउन के दौरान निगम जल विभाग की टीम ने कई जरूरी मेंटेनेंस कार्य किए। जिस पाइप लाइन से फिल्टर प्लांट में पानी आता है, उसमें भाठागांव मुख्य मार्ग पर रॉ वाटर पाइपलाइन में लीकेज था, जिसकी खुदाई कराकर मरम्मत करने में टीम जुटी रही। कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र लगातार जायजा लेते रहे। उन्होंने बताया कि खारुन नदी के इंटेकवल में वाटर हेडर, इंटेकवेल में 2000 केवीए ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्टरेशन और फिल्टर प्लांट की सफाई कराने का भी काम कराया गया ताकि आगे चलकर दिक्कत न हो। पानी आपूर्ति लगातार जारी रहे। नदी से 290 एमएलडी पानी फिल्टर प्लांट में लिया गया जिसका शुद्धिकरण करके टंकियों से सप्लाई हुई।
मरम्मत के दौरान इंजीनियरों की टीम मौके पर मौजूद रही। महापौर मीनल चौबे, जलकार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों की टीम के साथ तय समय पर सभी सुधार कार्यों को कराने में सफल रहे। शाम 6 बजे तक फाल्ट का मरम्मत पूरा हो गया।
