Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शटडाउन के कारण 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट में जलशुद्धिकरण ठप रहा। इसलिए शाम को जलापूर्ति प्रभावित हुई है।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 17, 2025

33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

जिस समय दोनों वक्त शहर के लोगों को सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है उसी समय शहर में 33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट आया। इस वजह से रायपुर नगर निगम का फिल्टर प्लांट गुरुवार को 6 घंटे तक शटडाउन रहा। इस वजह से शहर की 42 टंकियां सूखी रह गईं। शाम को जलापूर्ति व्यवस्था बनाने में पावर पंपों के अलावा जोन स्तर पर 20 से 25 टैंकर लगाने पड़े, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस समय घर-घर रंग-रोगन और साफ-सफाई का काम दिवाली त्योहार के लिए जोरों पर चल रहा है। परंतु अब शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रहेगी।

खारुन नदी के इंटेकवेल से प्लांट में पानी नहीं आया

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी लाइन में मरम्मत और संधारण कार्य के लिए सुबह से छह घंटे का शटडाउन ले लिया था। इस वजह से खारुन नदी के इंटेकवेल से प्लांट में पानी नहीं आया। सुबह जरूर आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा समय तक आपूर्ति की गई, उसी से लोगों ने काम चलाया। फिल्टर प्लांट की बिजली गुल करके मरम्मत काम सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इस दौरान भाठागांव मेन लाइन में लीकेज सुधारने का भी काम चला। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शटडाउन के कारण 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट में जलशुद्धिकरण ठप रहा। इसलिए शाम को जलापूर्ति प्रभावित हुई है। शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। क्योंकि शाम 6 बजे तक सुधार कार्य लगातार जारी रहा।

इन क्षेत्रों में शाम को नहीं आया पानी

80 एमएलडी प्लांट से जुड़े क्षेत्र: डगनिया, गंज, गुढियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाहभाठा, श्याम नगर। 150 एमएलडी प्लांट से जुड़े क्षेत्र: भाठागांव, कुशालपुर, डीडी नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, कचना, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, रायपुरा, कुकुरबेडा आदि। नया 80 एमएलडी प्लांट : बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर, मोतीबाग।

इंटेकवेल में वाटर हेडर और भाठागांव में लीकेज सुधारा

बिजली शटडाउन के दौरान निगम जल विभाग की टीम ने कई जरूरी मेंटेनेंस कार्य किए। जिस पाइप लाइन से फिल्टर प्लांट में पानी आता है, उसमें भाठागांव मुख्य मार्ग पर रॉ वाटर पाइपलाइन में लीकेज था, जिसकी खुदाई कराकर मरम्मत करने में टीम जुटी रही। कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र लगातार जायजा लेते रहे। उन्होंने बताया कि खारुन नदी के इंटेकवल में वाटर हेडर, इंटेकवेल में 2000 केवीए ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्टरेशन और फिल्टर प्लांट की सफाई कराने का भी काम कराया गया ताकि आगे चलकर दिक्कत न हो। पानी आपूर्ति लगातार जारी रहे। नदी से 290 एमएलडी पानी फिल्टर प्लांट में लिया गया जिसका शुद्धिकरण करके टंकियों से सप्लाई हुई।

इंजीनियरों की टीम मौके पर मौजूद रही

मरम्मत के दौरान इंजीनियरों की टीम मौके पर मौजूद रही। महापौर मीनल चौबे, जलकार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों की टीम के साथ तय समय पर सभी सुधार कार्यों को कराने में सफल रहे। शाम 6 बजे तक फाल्ट का मरम्मत पूरा हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 12:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर

राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर
रायपुर

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, मुख्यमंत्री साय बोले- बस्तर में शांति और विकास का नया युग..

CM Vishnudeo Sai
रायपुर

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate...(photo-patrika)
रायपुर

CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति(photo-patrika)
रायपुर

मिट्टी की दीवारों से पक्के आशियाने तक का सफर, दुलारी मनाएंगी पक्के घर में पहली दिवाली

PM awas yojana (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.