33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी लाइन में मरम्मत और संधारण कार्य के लिए सुबह से छह घंटे का शटडाउन ले लिया था। इस वजह से खारुन नदी के इंटेकवेल से प्लांट में पानी नहीं आया। सुबह जरूर आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा समय तक आपूर्ति की गई, उसी से लोगों ने काम चलाया। फिल्टर प्लांट की बिजली गुल करके मरम्मत काम सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इस दौरान भाठागांव मेन लाइन में लीकेज सुधारने का भी काम चला। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शटडाउन के कारण 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट में जलशुद्धिकरण ठप रहा। इसलिए शाम को जलापूर्ति प्रभावित हुई है। शुक्रवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। क्योंकि शाम 6 बजे तक सुधार कार्य लगातार जारी रहा।