रायपुर में होटल से कूदी युवती, पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, जाने क्या की वजह..?

दोपहर करीब 3 बजे हनी होटल की पांचवीं मंजिल की छत पर पहुंची और कुछ ही देर बाद वहां से छलांग लगा दी। होटल के समीप ही रेलवे एसपी कार्यालय स्थित है। युवती छलांग लगाने के बाद कार्यालय के टिन शेड पर गिरी, जिससे शेड टूट गया और वह सीधे सिर के बल जमीन पर आ गिरी। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत युवती को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।