उपलब्धि.. कमी दूर करने बनाई नीति, विश्वविद्यालय को मिली बी से ए ग्रेडिंग

कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने बताया कि मल्टी-डिसिप्लिनरी में पहला विश्वविद्यालय है जिसे ए प्लस ग्रेड मिला है। नेक ग्रेडिंग में 133 पैरामीटर्स होते हैं। जिनमें पिछली बार 2.79 पॉइंट्स थे, अभी 3.34 प्वॉइंट मिले हैं। प्रदेश के लिए यह उपलब्धि है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति था जो इसमें शामिल नहीं था। 6 माह से सभी बिना छुट्टी लिए रात 12 बजे तक काम करते थे। ए प्लस ग्रेडिंग होने से अब ऑनलाइन अध्ययन सुविधा के साथ ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में आवेदन करने के लिए अहर्ता हो गया है जिसके आवेदन के लिए न्यूनतम अहर्ता ए ग्रेड होती है।