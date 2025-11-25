36 राइडर्स बाइक क्लब की वार्षिक बैठक सम्पन्न, पर्यटन को बढ़ावा देने करेंगे महत्वपूर्ण कार्य

बैठक में नवगठित कार्यकारिणी ने नए उद्देश्यों के साथ अधिक स्थानों की खोज, छत्तीसगढ़ पर्यटन को और व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने, तथा सामाजिक अभियानों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी सदस्यों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी का गठन क्लब के उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। नव-निर्वाचित कार्यकारिणी में संरक्षक डॉ. वरुण ताम्रकार, अध्यक्ष मनीष ठाकुर, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, सचिव दिनेश जायसवाल, सहसचिव पंकज किंगरानी, अनुग्रह कोषाध्यक्ष मेहुल चौबे, मीडिया प्रभारी अमित बाघ, दानिश और डॉ. भार्गव आयंगर, मेहुल चौबे को प्रवक्ता नियुक्त किया गया हैं।