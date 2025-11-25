Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

36 राइडर्स बाइक क्लब की वार्षिक बैठक सम्पन्न, पर्यटन को बढ़ावा देने करेंगे महत्वपूर्ण कार्य

प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Nov 25, 2025

CG News

वार्षिक बैठक के दौरान सदस्य ( Photo patrika )

रायपुर। 36 राइडर्स क्लब की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी, और मात्र कुछ ही वर्षों में यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं सक्रिय राइडर्स क्लब बन चुका है। 36 राइडर्स क्लब की वार्षिक बैठक रायपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा क्लब की भविष्य की दिशा, उद्देश्यों और गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित सभी सदस्यों ने नए निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। 36 राइडर्स क्लब पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ एवं भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करता आया है।

क्लब द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, ताकि प्रदेश के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। यात्राओं के दौरान सदस्य स्थानीय संस्कृति, खानपान और परंपराओं को समझते हैं और सामाजिक जागरूकता के संदेश भी जन-जन तक पहुँचाते हैं। समय-समय पर क्लब द्वारा हेलमेट अवेयरनेस कैंपेन, यातायात नियमों के पालन पर कार्यशालाएँ और जागरूकता राइड आयोजित की जाती हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन का सहयोग हमेशा मिलता रहा है।

बैठक में नवगठित कार्यकारिणी ने नए उद्देश्यों के साथ अधिक स्थानों की खोज, छत्तीसगढ़ पर्यटन को और व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने, तथा सामाजिक अभियानों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी सदस्यों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी का गठन क्लब के उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। नव-निर्वाचित कार्यकारिणी में संरक्षक डॉ. वरुण ताम्रकार, अध्यक्ष मनीष ठाकुर, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, सचिव दिनेश जायसवाल, सहसचिव पंकज किंगरानी, अनुग्रह कोषाध्यक्ष मेहुल चौबे, मीडिया प्रभारी अमित बाघ, दानिश और डॉ. भार्गव आयंगर, मेहुल चौबे को प्रवक्ता नियुक्त किया गया हैं।

Updated on:

25 Nov 2025 12:54 pm

Published on:

25 Nov 2025 12:48 pm

