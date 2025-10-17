राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर
राजधानी में रसूखदारों का दंभ इस कदर है कि कानून की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी रोड में पुलिस आधी रात नशे में कार चलाने वालों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने चेकिंग कर रहे सिपाही को कुचलने की कोशिश की। कार की टक्कर से सिपाही उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। फिर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
पुलिस जवान को कुचलने की कोशिश की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दो ट्रैफिक सिपाहियों को रौंदने की कोशिश की गई थी। बता दें कि रायपुर में पिछले तीन साल में हिट एंड रन के 277 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक वीआईपी रोड में गुरुवार की रात वीआईपी चौक के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इनमें एएसआई दयाशंकर सिंह, हेड कांस्टेबल टेकराम वर्मा, कांस्टेबल हेमकुमार पटेल, युगल किशोर यदु, तुलसीराम मांडले शामिल थे। रात करीब 1 बजे फुंडहर की ओर से कार आ रही थी।
चेकिंग में लगे जवानों ने उसे कार रोकने का इशारा किया। इसके बाद भी उसने कार नहीं रोकी और रफ्तार बढ़ाते हुए सिपाही हेम कुमार को रौंदने की कोशिश की। उसे टक्कर मारकर कार आगे बढ़ाई तो डिवाइडर से टकराई। फिर बैरिकेड्स को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर कार पलट गई। उसमें सवार आदित्य चौधरी और सिद्धांत दान को हल्की चोटें आईं। कार से बाहर निकलकर दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। चेकिंग करने वाले सिपाही रिफ्लेक्टर वाले जैकेट पहने हुए थे और वीआईपी चौक में पर्याप्त उजाला भी था। इसके बावजूद युवकों ने कार नहीं रोकी।
कार की टक्कर से सिपाही हेमकुमार की हालत गंभीर है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गए हैं। कंधे में भी गंभीर चोटें हैं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ धारा 110, 3-5 के तहत केस दर्ज किया है। क्षतिग्रस्त कार को भी जब्त कर लिया गया है।
