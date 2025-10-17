राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर

चेकिंग में लगे जवानों ने उसे कार रोकने का इशारा किया। इसके बाद भी उसने कार नहीं रोकी और रफ्तार बढ़ाते हुए सिपाही हेम कुमार को रौंदने की कोशिश की। उसे टक्कर मारकर कार आगे बढ़ाई तो डिवाइडर से टकराई। फिर बैरिकेड्स को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर कार पलट गई। उसमें सवार आदित्य चौधरी और सिद्धांत दान को हल्की चोटें आईं। कार से बाहर निकलकर दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। चेकिंग करने वाले सिपाही रिफ्लेक्टर वाले जैकेट पहने हुए थे और वीआईपी चौक में पर्याप्त उजाला भी था। इसके बावजूद युवकों ने कार नहीं रोकी।