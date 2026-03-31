khelo India: बस्तर की बेटी ने बढ़ाया मान, 121 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर

ऋषिका राजधानी के एक फिटनेस सेंटर में कोच अशोक, जुगल, ओमप्रकाश, लविश और शेखर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं, जहां उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पढ़ाई और खेल को साथ लेकर चलना उनके लिए आसान नहीं रहा। पढ़ाई पर असर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और अब राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर अपनी मेहनत का परिणाम हासिल किया। ऋषिका का सपना है कि वह एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीते। उनका कहना है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढऩा चाहिए।