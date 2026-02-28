Raipur News: रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भजन क्लबिंग आज, नि:शुल्क पासों को लेकर है जबरदस्त उत्साह

कार्यक्रम को लेकर आमजन में गजब का उत्साह है। लोग न केवल पास के लिए उत्सुक हैं, बल्कि इस अनूठे अनुभव का हिस्सा बनने को लेकर भी खासे उत्साहित हैं, जहाँ भक्ति, संगीत और सकारात्मक ऊर्जा एक साथ मंच पर नजर आएगी। आज आयोजित हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम के प्रति उत्साह को और भी बढ़ा दिया है।