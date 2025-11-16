नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह का बड़ा बयान ( Photo - Patrika )
Bihar New CM: बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के शपथ और मंत्रिमंडल गठन की चर्चा तेज है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। ( CG News ) ऐसे में मना जा रहा है कि नीतीश कुमार की ही ताजपोशी हो सकती है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर सीएम होंगे।
विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं का कहना है कि विधायक तय करेंगे। इस बीच स्पीकर डा. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य योजना बनाकर काम किया है। बिहार में जंगल राज को खत्म कर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।
डा. रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर कहा कि भूपेश बघेल को जब-जब जिम्मेदारी मिली है, तब सभी जानते हैं कि क्या होता है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और उनके नीतियों की यह जीत है। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्ज़र्वर बनाया गया था।
डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि डीजी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ अन्य राज्य के डीजी शामिल होंगे। नक्सल समस्या को लेकर एक निर्णायक दौर आया है। नक्सलवाद से देश आगे बढ़ चुका है। 2026 मार्च तक नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय हो चुकी है. शत प्रतिशत नक्सल समाप्ति करने में सफलता मिलेगी।
