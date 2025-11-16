नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

Bihar New CM: बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के शपथ और मंत्रिमंडल गठन की चर्चा तेज है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। ( CG News ) ऐसे में मना जा रहा है कि नीतीश कुमार की ही ताजपोशी हो सकती है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर ​सीएम होंगे।