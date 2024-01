BIG BREAKING: छत्‍तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर IT की टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप

रायपुर
Published: Jan 31, 2024 10:51:16 am

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ में लगातार आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। जहां एक बार फिर IT की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। IT की टीम ने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर धावा बोला है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित घर में आयकर विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार (IT Raid) पूछताछ जारी है। इस छापेमारी से प्रदेश में हड़कंप मच गया है।