CG Crime: मेला देखने गए युवकों के बीच चाकूबाजी, दो अस्पताल में भर्ती

पुलिस के मुताबिक बोरियाखुर्द निवासी डिकेश्वर साहू अपने दोस्तों दिनेश साहू ,खिलेश देवांगन, डिगेश साहू के साथ ग्राम कांदुल मेला मडई देखने गए थे। इस दौरान गांव के भूपेश धनकर , कुलदीप वर्मा व एक अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। बीचबचाव करने आए अन्य साथियों पर भी हमला किया। डिकेश्वर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।