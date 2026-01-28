CG Job: तीन दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, 15 हजार पदों पर होगी भर्ती

CG Job: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 29, 30 एवं 31 जनवरी को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार में राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी को निर्धारित किया गया है।
मेले में सहभागिता हेतु ऑनलाइन पोर्टल में रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेला हेतु पंजीयन दोनों आवश्यक है। मेला में साक्षात्कार के लिए शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज को साथ लाना होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग