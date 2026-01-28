CG Job: तीन दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, 15 हजार पदों पर होगी भर्ती

CG Job: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 29, 30 एवं 31 जनवरी को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार में राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी को निर्धारित किया गया है।