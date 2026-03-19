Navratri 2026: आज से शुरू हुआ आस्था का पर्व चैत्र नवरात्रि, चकमक पत्थर की चिंगारी से जलेगी ज्योत, पीएम मोदी के नाम से कलश स्थापित

चैत्र नवरात्रि पर चकमक पत्थर की चिंगारी से जलेगी ज्योत (Photo AI)
Navratri 2026: चैत्र शुरू होने से पहले बुधवार की देर रात तक मंदिर प्रबंधन ने तैयारी को अंतिम रूप दिया। सभी देवी धाम में ज्योति कलश स्थापित करने के लिए विशेष रूप से स्थान तैयार किए गए है। जहां तेल और घी डालने के साथ ही देखभाल के लिए आने-जाने के लिए पर्याप्त रास्ता बनाया गया है, ताकि दर्शन के लिए मनोकामना ज्योति कलश तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को अव्यवस्था का सामना करना ना पढ़े। इस बार भी महामाया मंदिर में ताम्बे के ज्योत कलश सजाए गए है।
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