CM विष्णुदेव साय जिस विमान में थे आधा घंटा हवा में काटता रहा चक्कर, कई कोशिशों के बाद हुआ लैंड

CG News: रायपुर में हुई जोरदार बारिश ने एयरपोर्ट में अफसरों की बेचैनी बढ़ा दी। दरअसल बारिश के चलते एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमान आधा घंटा तक हवा में चक्कर काटते रहे। ( CG News ) इनमें से एक इंडिगो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे। वे देर रात दिल्ली से वापस लौटे। इस दौरान भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट पर रनवे में फिसलन और मिस्डस एप्रोच की आशंका के चलते विमान आधा घंटे तक रायपुर के ऊपर चक्कर काटता रहा। गनीमत रहा कि बारिश के थमने के बाद विमान सुरक्षित लैंड हो पाई।