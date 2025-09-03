Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM विष्णुदेव साय जिस विमान में थे आधा घंटा हवा में काटता रहा चक्कर, कई कोशिशों के बाद हुआ लैंड

CG News: बारिश के चलते एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमान आधा घंटा तक हवा में चक्कर काटते रहे। इनमें से एक इंडिगो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे। वे देर रात दिल्ली से वापस लौटे..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 03, 2025

Raipur Airport
Raipur Airport ( Photo - Patrika )

CG News: रायपुर में हुई जोरदार बारिश ने एयरपोर्ट में अफसरों की बेचैनी बढ़ा दी। दरअसल बारिश के चलते एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमान आधा घंटा तक हवा में चक्कर काटते रहे। ( CG News ) इनमें से एक इंडिगो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे। वे देर रात दिल्ली से वापस लौटे। इस दौरान भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट पर रनवे में फिसलन और मिस्डस एप्रोच की आशंका के चलते विमान आधा घंटे तक रायपुर के ऊपर चक्कर काटता रहा। गनीमत रहा कि बारिश के थमने के बाद विमान सुरक्षित लैंड हो पाई।

शहर का चक्कर काटता रहा विमान

जानकारी के अनुसार सीएम साय कल देर रात इंडिगो की फ्लाइट से वापस आए। उनका विमान 9.30 बजे रायपुर पहुंच गया लेकिन बेहद गहरे बादल, बारिश और रनवे पर फिसलन के कारण मिस्ड एप्रोच हुआ। लैंड करने के बजाए पायलट विमान को उड़ा ले गए और विमान शहर का चक्कर काटने लगा। सीएम को रिसीव करने के लिए रात में रायपुर कलेक्टर और एसएसपी एयरपोर्ट पहुंचे थे।

दिल्ली की एक और फ्लाइट हवा में काटती रही चक्कर

मिस्ड एप्रोच की सूचना से अफसर भी बेचैन हो गए। इसी बीच दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची। इसके पायलट भी लैंड नहीं कर पाए और वापस उड़ गए। दोनों विमान करीब आधा घंटे तक रायपुर के ऊपर मंडराते रहे। आख़िरकार आधा घंटे बाद इंडिगो के पायलट ने लैंड किया। इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट भी सुरक्षित लैंड कर गई।

Published on:

03 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM विष्णुदेव साय जिस विमान में थे आधा घंटा हवा में काटता रहा चक्कर, कई कोशिशों के बाद हुआ लैंड

