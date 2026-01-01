CG के लाखों सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, देगी होगी संपत्ति की जानकारी, ये है लास्ट डेट

आदेश के अनुसार कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित अपनी अचल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित फॉर्म में भरकर एनआईसी द्वारा संचालित सैपरो पोर्टल पर प्रस्तुत करें। जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति की स्थिति दर्ज करनी होती है। जानकारी के अनुसार अचल संपत्ति की जानकारी आने के बाद ही विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले समयमान, क्रमोन्नति और पदोन्नति दी जाएगी।