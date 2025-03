CG News: रायपुर शहर के सदर बाजार की परंपरागत ऐतिहासिक होली का आगाज

रायपुर शहर के सदर बाजार (Sadar Bazar of Raipur city ) की परंपरागत ऐतिहासिक होली (The traditional historical Holi ) का आगाज गुरुवार से हो गया। 5 दिन तक चलने वाले रंगोत्सव (5-day long Rangotsav) के दौरान कोतवाली चौक से लेकर सदर बाजार का इलाका रंग से सराबोर (soaked in colours) रहेगा। आयोजन समिति ने रंग से परहेज करने वालों को इस मार्ग से नहीं गुजरने की अपील की है।