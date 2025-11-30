SIR को लेकर गृहमंत्री शर्मा का बड़ा बयान, बोले- सूची में नाम नहीं, जेल में डालेंगे.. कांग्रेस ने जताई आपत्ति, मचा बवाल

एसआईआर आयोग का काम है या राज्य सरकार का। राज्य के मंत्री कैसे बिना एसआईआर पूरा हुए किसी नागरिक की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो साल से वे राज्य के गृहमंत्री हैं। देश में मोदी की 14 साल से सरकार है। इसके बाद घुसपैठियों का हव्वा क्यों बनाया जा रहा है। गृहमंत्री प्रदेश के एसी, एसटी नागरिकों को अप्रत्यक्ष धमका रहे हैं और उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि आयोग कहता है एसआईआर नागरिकता की जांच नही है और गृहमंत्री उसी आधार पर लोगों को धमका रहे हैं।