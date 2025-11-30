Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR को लेकर गृहमंत्री शर्मा का बड़ा बयान, बोले- सूची में नाम नहीं, जेल में डालेंगे.. कांग्रेस ने जताई आपत्ति, मचा बवाल

CG Political: 2003 में जिनके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति ही नहीं होगा वो यहां कहा से आ गया इसकी जांच की जाएगी, वहीं पकड़े जाने पर जेल में डालेंगे। गृहमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 30, 2025

political news

गृहमंत्री विजय शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ( Photo - Patrika )

CG Political: एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, इस बीच प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा के एक बयान को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए विरोध जताया है। ( CG News ) प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में गृहमंत्री शर्मा से स्पष्टीकरण मांगे कि उन्होंने किस हैसियत से यह बयान दिया है।

CG Political: घुसपैठियों का हव्वा क्यों बनाया जा रहा…

एसआईआर आयोग का काम है या राज्य सरकार का। राज्य के मंत्री कैसे बिना एसआईआर पूरा हुए किसी नागरिक की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो साल से वे राज्य के गृहमंत्री हैं। देश में मोदी की 14 साल से सरकार है। इसके बाद घुसपैठियों का हव्वा क्यों बनाया जा रहा है। गृहमंत्री प्रदेश के एसी, एसटी नागरिकों को अप्रत्यक्ष धमका रहे हैं और उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि आयोग कहता है एसआईआर नागरिकता की जांच नही है और गृहमंत्री उसी आधार पर लोगों को धमका रहे हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, धान कटाई, मिंजाई और समर्थन मूल्य में बेचने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। किसानों के पास एक मिनट का भी वक्त नहीं है, ऐसे समय में एसआईआर के लिए गणना पत्रक फॉर्म 4 दिसंबर तक भरने का फरमान पूरी तरह से अनुचित है। प्रशासन के दबाव में फजीवाड़ा को बढ़ावा मिलेगा। बिना वेरिफिकेशन के बोगस एंट्री की आशंका है। अत: एसआईआर गणना पत्रक फॉर्म भरने के लिए कम से कम एक महीने का समय बढ़ाया जाए।

गृहमंत्री​ विजय शर्मा का बयान

SIR के संबंध में प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2003 में जिनके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति ही नहीं होगा वो यहां कहां से आ गया इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद पकड़े जाने पर फॉरेन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी?? ऐसे व्यक्ति जो चिन्हांकित होगे उनपर विभिन्न धाराओं पर कड़ी कार्रवाई होगी जेल में डाले जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 12:55 pm

Published on:

30 Nov 2025 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR को लेकर गृहमंत्री शर्मा का बड़ा बयान, बोले- सूची में नाम नहीं, जेल में डालेंगे.. कांग्रेस ने जताई आपत्ति, मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DGP-IG Meet: तनाव कम करने की हो पहल, मित्र-पुलिस के फॉर्मूले पर बनेगी बात

CG News, CG police
रायपुर

NIT का शोध मॉडल तैयार! शेक टेबल टेस्टिंग से पता चलेगा किस मंजिल पर भूकंप का कितना झटका, उपयोगी साबित हो सकती है तकनीक…

NIT का शोध मॉडल तैयार! शेक टेबल टेस्टिंग से पता चलेगा किस मंजिल पर भूकंप का कितना झटका(photo-patrika
रायपुर

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें, इन विषयों पर होगी चर्चा…

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Update: चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ का दिखेगा असर! इस इलाके में अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश, Alert जारी

IMD Heavy Rain alert
रायपुर

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं…

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.