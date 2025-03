cg news: यहां बन रहा 41 साल से इस राज्य का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर, 95 फीसदी काम पूरा

चिरमिरी के चित्ताझोर पोड़ी में ओडिशा के पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर (Jagannath temple on the lines of Puri in Odisha) बनाया जा रहा है। नीलगिरी पहाड़ पर मंदिर परिसर 63 एकड़ में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर माना जा रहा है। हालांकि, निर्माण शुरू होने के 41 साल बाद भी कुछ कार्य शेष है। 95 फीसदी काम पूरा हो गया है।