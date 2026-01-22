22 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

RADA Auto Expo 2026: राडा ऑटो एक्सपो का भव्य उद्घाटन, वाहन खरीदने वालों को आरटीओ टैक्स पर मिलेगी 50% छूट

Rada Auto Expo 2025: ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) द्वारा 20 जनवरी से 05 फरवरी तक आयोजित ऑटो एक्सपो 2026 का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम साय के साथ परिवहन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। ऑटो एक्सपो में विक्रय होने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त 50 प्रतिशत जीवनकाल

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 22, 2026

Auto Expo 2025: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तोड़ बिक्री! 2000 करोड़ रुपए के 29,348 वाहनों की हुई खरीदी...

Rada Auto Expo 2025: ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) द्वारा 20 जनवरी से 05 फरवरी तक आयोजित ऑटो एक्सपो 2026 का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम साय के साथ परिवहन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे।

ऑटो एक्सपो में विक्रय होने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त 50 प्रतिशत जीवनकाल कर (आरटीओ टैक्स) में छूट प्रदान की जा रही है। ऑटो एक्सपो में पूरे छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।वाहन खरीदने के लिए आमजन को रायपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अपने शहर अथवा गांव के निकटतम प्रतिभागी/पंजीकृत डीलरों के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सभी नागरिकों को अपने गृह जिले में ही वाहन पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थात, क्रय किए गए वाहन पर अपने गृह जिले के परिवहन कार्यालय का पंजीयन चिन्ह (आरटीओ कोड) प्राप्त किया जा सकेगा। इस ऑटो एक्सपो में रायपुर जिले के 95 डीलर्स तथा अन्य जिलों के 171 डीलर्स, कुल 266 डीलर्स भाग ले रहे हैं।आपको बता दें कि गत वर्ष 2025 के ऑटो एक्सपो में कुल 29,348 वाहनों की बिक्री हुई थी, जिसके माध्यम से आम जनता को लगभग 120 करोड़ रुपये की आरटीओ टैक्स में छूट प्रदान की गई थी।

वहीं जीएसटी से शासन को 800 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज राडा द्वारा आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी, राडा के अध्यक्ष रविन्द्र भसीन, अमर परवानी, कमल साडा जी और परिवहन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। यह एक्सपो 15 दिनों तक चलने वाला है।

इस एक्सपो में आजीवन आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट सरकार द्वारा दी जाती है। इस तरह के एक्सपो हर साल आयोजित किए जाते हैं। पिछले वर्ष भी आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 29 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी, जिससे 800 करोड़ से अधिक की जीएसटी और 129 करोड़ से अधिक का रोड टैक्स मिला था। इतना ही लाभ आम जनता को भी मिलता है।

इस साल के एक्सपो में और भी अधिक वाहनों की बिक्री होगी और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी शासन को और आम जनता को लाभ होगा। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) के प्रेसिडेंट रविंद्र भसीन ने कहा कि राडा द्वारा ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जो आने वाले 5 फरवरी तक चलने वाला है।

इस बार हमारा टारगेट 50 हजार वाहनों की बिक्री का रखा गया है। इस बार के आयोजन में डीलर्स और आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं रखी गई हैं। इस बार रायपुर के अलावा बाहर के डीलर्स के वाहनों का वेरिफिकेशन स्थानीय आरटीओ के द्वारा ही कर दिया जाएगा। किसी को भी अपना वाहन रायपुर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार के आयोजन में सरकार ने हमें टू-व्हीलर्स की सेल के लिए कई सुविधाएं दी हैं। इसी कारण हमारा टारगेट बहुत ऊपर जाने वाला है।

Published on:

22 Jan 2026 12:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / RADA Auto Expo 2026: राडा ऑटो एक्सपो का भव्य उद्घाटन, वाहन खरीदने वालों को आरटीओ टैक्स पर मिलेगी 50% छूट

रायपुर

छत्तीसगढ़

