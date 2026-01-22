22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती

CG News: रायपुर पुलिस कमिश्नरी में रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाली आबादी को शामिल किया गया है। दोनों नगर निगम सीमा की आबादी 19 लाख है। इसमें पुलिस कमिश्नरी में शामिल 21 थानों के जरिए पुलिसिंग की जाएगी। इसका अधिकांश इलाका घनी आबादी वाला है। इसमें कई तरह [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 22, 2026

CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती

CG News: रायपुर पुलिस कमिश्नरी में रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाली आबादी को शामिल किया गया है। दोनों नगर निगम सीमा की आबादी 19 लाख है। इसमें पुलिस कमिश्नरी में शामिल 21 थानों के जरिए पुलिसिंग की जाएगी।

इसका अधिकांश इलाका घनी आबादी वाला है। इसमें कई तरह की अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। इन्हें रोकना बड़ी चुनौती होगी। जुआ-सट्टा, नशे का गोरखधंधा, देह व्यापार, ड्रग्स तस्करी, कबाड़ का अवैध कारोबार, जमीन कब्जे, गुंडागर्दी, चोरी-लूट जैसे अपराध इन्हीं इलाकोें में ज्यादा होते हैं।

बल की कमी बड़ी समस्या

पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद राजपत्रित अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा जरूरत सिपाही-एसआई और महिला स्टॉफ की है। जिले में पहले से स्टॉफ की कमी बनी हुई है। इसकी पूर्ति नहीं हुई है। हालांकि नए सिपाहियों की ज्वॉइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज्यादा कमी महिला स्टॉफ की है। महिला विवेचकों की भारी कमी है। कई थानों में महिला विवेचक नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 12:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RADA Auto Expo 2026: राडा ऑटो एक्सपो का भव्य उद्घाटन, वाहन खरीदने वालों को आरटीओ टैक्स पर मिलेगी 50% छूट

Auto Expo 2025: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तोड़ बिक्री! 2000 करोड़ रुपए के 29,348 वाहनों की हुई खरीदी...
रायपुर

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM)–2026, 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों की सहभागिता                                        

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँची, डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की गूंज

CG News: छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँची, डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की गूंज
रायपुर

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, ये चार पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, ये चार पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट
newsupdate

डेंटल के पीजी व इंटर्न छात्रों ने मांगा बढ़ा स्टायपेंड, शासन ने किया इनकार कहा- हर साल आएगा 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.