CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती

पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद राजपत्रित अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा जरूरत सिपाही-एसआई और महिला स्टॉफ की है। जिले में पहले से स्टॉफ की कमी बनी हुई है। इसकी पूर्ति नहीं हुई है। हालांकि नए सिपाहियों की ज्वॉइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज्यादा कमी महिला स्टॉफ की है। महिला विवेचकों की भारी कमी है। कई थानों में महिला विवेचक नहीं है।