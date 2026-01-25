School Bus Accident: बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, मची अफरा-तफरी

बताया गया कि आरंग में कुछ बच्चों को सुरक्षित उतारने के बाद बस दूसरे बच्चों को उतारने के लिए रायपुर जा रही थी। दोपहर करीब 1:30 बजे श्रीराम तिराहा के पास रायपुर की तरफ से आ रहे ट्रक नंबर CG04HV 6595 के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। बस में सवार पुष्पा बाई साहू के सिर में चोटें आईं। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।