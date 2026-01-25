School Bus Accident: बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, मची अफरा-तफरी

नया रायपुर में स्कूल बस हादसा (photo source- Patrika)
School Bus Accident: नया रायपुर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने स्कूली बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस को टक्कर मार दी। बस अटेंडेंट के सिर में चोटें आईं और बस का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे के समय ज़्यादातर बच्चों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, जिससे उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रायपुर जिले के राखी थाने के चेरिया गांव का रहने वाला बस ड्राइवर, नया रायपुर के सेक्टर 30 में आदर्श इंटरनेशनल स्कूल के लिए स्कूल बस नंबर CG04MT 9527 चलाता है। शुक्रवार, 24 जनवरी 2026 को वह अटेंडेंट पुष्पा बाई साहू और कंडक्टर जानू विश्वकर्मा के साथ स्कूल के बच्चों को लेकर बस से निकला था।
बताया गया कि आरंग में कुछ बच्चों को सुरक्षित उतारने के बाद बस दूसरे बच्चों को उतारने के लिए रायपुर जा रही थी। दोपहर करीब 1:30 बजे श्रीराम तिराहा के पास रायपुर की तरफ से आ रहे ट्रक नंबर CG04HV 6595 के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। बस में सवार पुष्पा बाई साहू के सिर में चोटें आईं। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
बस ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत स्थिति संभाली, बच्चों को सुरक्षित रखा और घायल नैनी के लिए फर्स्ट एड का इंतज़ाम किया। घटना की चश्मदीद नैनी पुष्पा बाई साहू और कंडक्टर जानू विश्वकर्मा ने बताया कि ट्रक ड्राइवर बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था और लापरवाही से बस को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ।
खुशकिस्मती से बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों की जांच की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से पेरेंट्स में चिंता का माहौल है और स्कूल बसों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
