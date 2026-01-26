Asia Legends Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की धमक, एशिया लीजेंड्स कप 2026 के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन

बिलहाई के रहने वाले जतिन सक्सेना अभी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में SA मैनेजर हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने हाल ही में BVCI से जुड़े IVPL टूर्नामेंट में शानदार सेंचुरी बनाई। वह मैन ऑफ़ द सीरीज़ थे और उत्तराखंड में हुए ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए, उन्हें स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने के साथ-साथ इंडियन लेजेंड्स टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया है।