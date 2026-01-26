Asia Legends Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की धमक, एशिया लीजेंड्स कप 2026 के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन

छत्तीसगढ़ के तीन क्रिकेटरों का हुआ चयन (photo source- Patrika)
Asia Legends Cup 2026: एशिया लेजेंड्स कप 2026 थाईलैंड के चियांग माई और बैंकॉक में हो रहा है। इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए छत्तीसगढ़ के तीन अनुभवी और टैलेंटेड खिलाड़ियों को इंडियन लेजेंड्स क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। यह सिलेक्शन उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा अनुभव के आधार पर किया गया है।
छत्तीसगढ़ के जतिन सक्सेना, मोहम्मद कलीम खान और चंद्रशेखर खुटे को बोर्ड ऑफ़ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया (BVCI) द्वारा घोषित इंडियन लेजेंड्स टीम लिस्ट में शामिल किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने शानदार परफॉर्मेंस से अपनी अलग पहचान बनाई है।
बिलहाई के रहने वाले जतिन सक्सेना अभी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में SA मैनेजर हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने हाल ही में BVCI से जुड़े IVPL टूर्नामेंट में शानदार सेंचुरी बनाई। वह मैन ऑफ़ द सीरीज़ थे और उत्तराखंड में हुए ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए, उन्हें स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने के साथ-साथ इंडियन लेजेंड्स टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीम खान ने अपनी बॉलिंग के लिए नेशनल लेवल पर पहचान बनाई है। उन्होंने BVCI ऑल इंडिया टूर्नामेंट, लेजेंड्स लीग और लेजेंड्स नाइंटीज़ जैसे कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने 22 मैचों में 40 से ज़्यादा विकेट लिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ लेजेंड्स टीम की कप्तानी भी की, और उन्हें ईस्ट ज़ोन चैंपियनशिप तक पहुंचाया। उनके ऑल-राउंड परफॉर्मेंस के आधार पर, उन्हें इंडियन लेजेंड्स टीम के लिए चुना गया।
छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले चंद्रशेखर खुटे ने अपनी नौकरी के साथ-साथ क्रिकेट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले साल, वह छत्तीसगढ़ लेजेंड्स लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया था। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भी उनका योगदान खास रहा, जिससे उन्हें इंडियन लेजेंड्स टीम में जगह मिली।
Asia Legends Cup 2026: छत्तीसगढ़ बैडमिंटन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रॉबिन कुमार और सेक्रेटरी तरुणेश परिहार ने तीनों खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एशिया लेजेंड्स कप 2026 में उनके हिस्सा लेने से इंडियन लेजेंड्स टीम मज़बूत होगी और इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ का नाम और बढ़ेगा। चुने गए खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह पिछले साल ऑल इंडिया और लेजेंड्स लीग में उनके शानदार परफॉर्मेंस का नतीजा है।
