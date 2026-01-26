26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Asia Legends Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की धमक, एशिया लीजेंड्स कप 2026 के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन

Asia Legends Cup 2026: एशिया लेजेंड्स कप 2026 के लिए इंडियन लेजेंड्स क्रिकेट टीम में छत्तीसगढ़ के तीन अनुभवी खिलाड़ियों जतिन सक्सेना, मोहम्मद कलीम खान और चंद्रशेखर खुटे का चयन हुआ है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 26, 2026

छत्तीसगढ़ के तीन क्रिकेटरों का हुआ चयन (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ के तीन क्रिकेटरों का हुआ चयन (photo source- Patrika)

Asia Legends Cup 2026: एशिया लेजेंड्स कप 2026 थाईलैंड के चियांग माई और बैंकॉक में हो रहा है। इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए छत्तीसगढ़ के तीन अनुभवी और टैलेंटेड खिलाड़ियों को इंडियन लेजेंड्स क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। यह सिलेक्शन उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा अनुभव के आधार पर किया गया है।

छत्तीसगढ़ के जतिन सक्सेना, मोहम्मद कलीम खान और चंद्रशेखर खुटे को बोर्ड ऑफ़ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया (BVCI) द्वारा घोषित इंडियन लेजेंड्स टीम लिस्ट में शामिल किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने शानदार परफॉर्मेंस से अपनी अलग पहचान बनाई है।

Asia Legends Cup 2026: जतिन सक्सेना को उपकप्तान की जिम्मेदारी

बिलहाई के रहने वाले जतिन सक्सेना अभी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में SA मैनेजर हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने हाल ही में BVCI से जुड़े IVPL टूर्नामेंट में शानदार सेंचुरी बनाई। वह मैन ऑफ़ द सीरीज़ थे और उत्तराखंड में हुए ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए, उन्हें स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने के साथ-साथ इंडियन लेजेंड्स टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया है।

मोहम्मद कलीम खान की घातक गेंदबाजी से मिला चयन

छत्तीसगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीम खान ने अपनी बॉलिंग के लिए नेशनल लेवल पर पहचान बनाई है। उन्होंने BVCI ऑल इंडिया टूर्नामेंट, लेजेंड्स लीग और लेजेंड्स नाइंटीज़ जैसे कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने 22 मैचों में 40 से ज़्यादा विकेट लिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ लेजेंड्स टीम की कप्तानी भी की, और उन्हें ईस्ट ज़ोन चैंपियनशिप तक पहुंचाया। उनके ऑल-राउंड परफॉर्मेंस के आधार पर, उन्हें इंडियन लेजेंड्स टीम के लिए चुना गया।

चंद्रशेखर खुटे का ऑलराउंड प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले चंद्रशेखर खुटे ने अपनी नौकरी के साथ-साथ क्रिकेट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले साल, वह छत्तीसगढ़ लेजेंड्स लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया था। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भी उनका योगदान खास रहा, जिससे उन्हें इंडियन लेजेंड्स टीम में जगह मिली।

इंटरनेशनल लेवल पर और बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का नाम

Asia Legends Cup 2026: छत्तीसगढ़ बैडमिंटन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रॉबिन कुमार और सेक्रेटरी तरुणेश परिहार ने तीनों खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एशिया लेजेंड्स कप 2026 में उनके हिस्सा लेने से इंडियन लेजेंड्स टीम मज़बूत होगी और इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ का नाम और बढ़ेगा। चुने गए खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह पिछले साल ऑल इंडिया और लेजेंड्स लीग में उनके शानदार परफॉर्मेंस का नतीजा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Asia Legends Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की धमक, एशिया लीजेंड्स कप 2026 के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

7 महीने से फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना

फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना(photo-patrika)
रायपुर

नक्सलियों के सफाए के बाद भी फोर्स रहेगी तैनात

नक्सलियों के सफाए के बाद भी फोर्स रहेगी तैनात(photo-patrika)
रायपुर

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर गूंजा छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास, PM मोदी ने ताली बजाकर की सराहना

Republic Day 2026, CG jhanki
रायपुर

वर्ष 2030 तक बंद हो जाएंगे 175 में से 30% शिक्षा महाविद्यालय

वर्ष 2030 तक बंद हो जाएंगे 175 में से 30% शिक्षा महाविद्यालय(photo-AI)
रायपुर

राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.