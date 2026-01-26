Rohit Tomar: फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत पुलिस ने 5 घंटे तक की पूछताछ

Rohit Tomar: छत्तीसगढ़ के 7 महीने से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर रोहित ङ्क्षसह तोमर कोर्ट की ढाल लेकर पुरानीबस्ती थाने पहुंचा। वकील के समक्ष पुलिस ने उससे करीब 5 घंटे पूछताछ की। उससे ब्लैकमेङ्क्षलग, सूदखोरी से कमाए पैसों के ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी ली गई। खातों में जमा बड़ी राशि के संबंध में पूछताछ की गई। पुरानीबस्ती थाने में रोहित और उसके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ पुरानीबस्ती, तेलीबांधा थाने में कई केस दर्ज हैं।