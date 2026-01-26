Rohit Tomar: फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत पुलिस ने 5 घंटे तक की पूछताछ

फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना(photo-patrika)
Rohit Tomar: छत्तीसगढ़ के 7 महीने से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर रोहित ङ्क्षसह तोमर कोर्ट की ढाल लेकर पुरानीबस्ती थाने पहुंचा। वकील के समक्ष पुलिस ने उससे करीब 5 घंटे पूछताछ की। उससे ब्लैकमेङ्क्षलग, सूदखोरी से कमाए पैसों के ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी ली गई। खातों में जमा बड़ी राशि के संबंध में पूछताछ की गई। पुरानीबस्ती थाने में रोहित और उसके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ पुरानीबस्ती, तेलीबांधा थाने में कई केस दर्ज हैं।
इस मामले में दोनों फरार चल रहे थे। बाद में वीरेंद्र ङ्क्षसह को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच रोहित फरार चल रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से उसे गिरफ्तारी पर स्टे मिला। इसके बाद पुलिस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। मामले की जांच के लिए पूछताछ कर सकती है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद ही रोहित रायपुर पहुंचा है।
नोटिस भेजने पर वकील के साथ आया: पुरानीबस्ती थाने में आरोपी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 4 केस दर्ज है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हिस्ट्रीशीटर रोहित को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। रविवार को रोहित अपने वकील के साथ थाने पहुंचा।
इसके बाद पुलिस ने करीब 5 घंटे उससे पूछताछ की। अलग-अलग मामलों में उसके बयान दर्ज किया। 16 केस हैं दर्ज, फिर भी कोर्ट से राहत: हिस्ट्रीशीटर रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में 16 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, ब्लैकमेङ्क्षलग, अपहरण, वसूली, गुंडागर्दी आदि शामिल हैं।
