26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Rohit Tomar: फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत पुलिस ने 5 घंटे तक की पूछताछ

Rohit Tomar: 7 महीने से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर रोहित ङ्क्षसह तोमर कोर्ट की ढाल लेकर पुरानीबस्ती थाने पहुंचा। वकील के समक्ष पुलिस ने उससे करीब 5 घंटे पूछताछ की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 26, 2026

फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना(photo-patrika)

फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना(photo-patrika)

Rohit Tomar: छत्तीसगढ़ के 7 महीने से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर रोहित ङ्क्षसह तोमर कोर्ट की ढाल लेकर पुरानीबस्ती थाने पहुंचा। वकील के समक्ष पुलिस ने उससे करीब 5 घंटे पूछताछ की। उससे ब्लैकमेङ्क्षलग, सूदखोरी से कमाए पैसों के ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी ली गई। खातों में जमा बड़ी राशि के संबंध में पूछताछ की गई। पुरानीबस्ती थाने में रोहित और उसके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ पुरानीबस्ती, तेलीबांधा थाने में कई केस दर्ज हैं।

Rohit Tomar: सात महीने से चल रहा था फरार

इस मामले में दोनों फरार चल रहे थे। बाद में वीरेंद्र ङ्क्षसह को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच रोहित फरार चल रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से उसे गिरफ्तारी पर स्टे मिला। इसके बाद पुलिस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। मामले की जांच के लिए पूछताछ कर सकती है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद ही रोहित रायपुर पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर है स्टे

नोटिस भेजने पर वकील के साथ आया: पुरानीबस्ती थाने में आरोपी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 4 केस दर्ज है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हिस्ट्रीशीटर रोहित को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। रविवार को रोहित अपने वकील के साथ थाने पहुंचा।

इसके बाद पुलिस ने करीब 5 घंटे उससे पूछताछ की। अलग-अलग मामलों में उसके बयान दर्ज किया। 16 केस हैं दर्ज, फिर भी कोर्ट से राहत: हिस्ट्रीशीटर रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में 16 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, ब्लैकमेङ्क्षलग, अपहरण, वसूली, गुंडागर्दी आदि शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rohit Tomar: फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा रायपुर थाना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत पुलिस ने 5 घंटे तक की पूछताछ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एशिया लेजेंड्स कप 2026 में छत्तीसगढ़ का परचम

छत्तीसगढ़ के तीन क्रिकेटरों का हुआ चयन (photo source- Patrika)
रायपुर

नक्सलियों के सफाए के बाद भी फोर्स रहेगी तैनात

नक्सलियों के सफाए के बाद भी फोर्स रहेगी तैनात(photo-patrika)
रायपुर

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर गूंजा छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास, PM मोदी ने ताली बजाकर की सराहना

Republic Day 2026, CG jhanki
रायपुर

वर्ष 2030 तक बंद हो जाएंगे 175 में से 30% शिक्षा महाविद्यालय

वर्ष 2030 तक बंद हो जाएंगे 175 में से 30% शिक्षा महाविद्यालय(photo-AI)
रायपुर

राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.