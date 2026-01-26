Republic Day 2026: राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्य सचिव विकास शील एवं पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी उपस्थित रहे।