26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Republic Day 2026: राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 26, 2026

Republic Day 2026: राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा(photo-patrka)

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्य सचिव विकास शील एवं पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम स्थल देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया और बड़ी संख्या में नागरिकों ने समारोह में सहभागिता की।

Republic Day 2026: प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

राज्यपाल डेका ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन अवसर हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को सहेजते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र की महान परंपरा और हमारे संवैधानिक मूल्यों की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में संविधान के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के विकास और सुशासन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 10:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Republic Day 2026: राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Republic Day 2026

76 साल बाद भी वही सवाल... क्या हमारा गणतंत्र सच में मजबूत है?

क्या हमारा गणतंत्र सच में मजबूत है? (photo-AI)
रायपुर

31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा

CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा, जानें रिशेड्यूल(photo-patrika)
रायपुर

राज्यपाल-मुख्यमंत्री अलग-अलग शहरों में करेंगे ध्वजारोहण

Republic Day 2026: राज्यपाल-मुख्यमंत्री अलग-अलग शहरों में करेंगे ध्वजारोहण, एक साथ फहराएगा तिरंगा(photo-patrika)
रायपुर

School Bus Accident: बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, मची अफरा-तफरी

नया रायपुर में स्कूल बस हादसा (photo source- Patrika)
रायपुर

एक्ट्रेस से मारपीट मामले में मोहित साहू ने की सुसाइड की कोशिश, निजी अस्पताल में भर्ती

mohit sahu news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.