Republic Day 2026: राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ रायपुर में मना 77वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा(photo-patrka)
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्य सचिव विकास शील एवं पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी उपस्थित रहे।
समारोह के दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम स्थल देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया और बड़ी संख्या में नागरिकों ने समारोह में सहभागिता की।
राज्यपाल डेका ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन अवसर हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को सहेजते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देता है।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र की महान परंपरा और हमारे संवैधानिक मूल्यों की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में संविधान के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के विकास और सुशासन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
