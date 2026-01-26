CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा, जानें रिशेड्यूल

24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58817 तुमसर रोड-तिरोडी पैसेंजर रद्द

24 से 31जनवरी तक गाड़ी 58816 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर रद्द

24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58815 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी पैसेंजर रद्द

24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58818 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर रद्द

24 से 31जनवरी तक गाड़ी 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी मेमू रद्द

24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- बालाघाट मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू रद्द

28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू रद्द