रायपुर

CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा, जानें रिशेड्यूल

CG Train Cancelled: रायपुर में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर जोन की ही हर माह 50 से ज्यादा गाडिय़ां रद्द हो रही हैं।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 26, 2026

CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा, जानें रिशेड्यूल(photo-patrika)

CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द, अन्य ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा, जानें रिशेड्यूल(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर जोन की ही हर माह 50 से ज्यादा गाडिय़ां रद्द हो रही हैं। वहीं रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों को रद्द करने के कारण तीसरी व चौथी लाइन का निर्माण और लगातार चल रहे अधोसंरचना विकास कार्य है। हालांकि इस सीधा असर आम यात्रियों को पड़ रहा है। कई दिनों पहले से टिकट बुक होने के बाद ट्रेनें रद्द हो जा रही है।

वहीं अन्य गाडिय़ों में टिकट बुक करने पर लंबी वेङ्क्षटग दिख रही है। यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं रेलवे ने वर्तमान में 31 जनवरी 2026 तक 14 ट्रेनों को रद्द किया है। साथ ही 4 ट्रेनों को बीच स्टेशन में समाप्त और 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया है। रेलवे के अनुसार तुमसर रोड यार्ड पर राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन परियोजना से संबन्धित कार्य के लिए नॉन इंटरलॉङ्क्षकग कार्य किया जाएगा। इसके कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है।

CG Train Cancelled: ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58817 तुमसर रोड-तिरोडी पैसेंजर रद्द
24 से 31जनवरी तक गाड़ी 58816 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर रद्द
24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58815 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी पैसेंजर रद्द
24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 58818 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर रद्द
24 से 31जनवरी तक गाड़ी 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी मेमू रद्द
24 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- बालाघाट मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू रद्द
28 से 31 जनवरी तक गाड़ी 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू रद्द

ये इन स्टेशनों के बीच रद्द रहेंगी

31 जनवरी तक गाड़ी 78811 तुमसर रोड-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी और गोबरवाही व तुमसर रोड पर रद्द रहेगी।
31 जनवरी तक गाड़ी 78812 तिरोडी-तुमसर रोड डेमू गोबरवाही तक चलेगी और गोबरवाही व तुमसर रोड पर रद्द रहेगी।
31 जनवरी तक गाड़ी 78813 तिरोडी-बालाघाट मेमू गोबरवाही व तुमसर रोड के बीच रद्द रहेगी।
31 जनवरी तक गाड़ी 78814 बालाघाट-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी और गोबरवाही व तुमसर रोड पर रद्द रहेगी।
30-40 मिनट के लिए नियंत्रित होंगी गाडिय़ां
29 जनवरी को गाड़ी 18240 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- कोरबा शिवनाथ एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं तुमसार रोड के बीच 30 मिनट नियंत्रित होगी।
31 जनवरी को गाड़ी 12833 अहमदाबाद- हावड़ा एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं गोंदिया के बीच 40 मिनट नियंत्रित होगी।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

रायपुर

छत्तीसगढ़

