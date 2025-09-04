CG News: तृतीय वर्ग कर्मचारी से छीना राजपत्रित अफसरों का प्रभार, सीईओ की कुर्सी भी लेंगे वापस

दरअसल, मूल रूप से मैनपुर में करारोपण अधिकारी के तौर पर पदस्थ केएस नागेश (तृतीय वर्ग कर्मचारी) को जिला मुयालय गरियाबंद में ट्रांसफर के बाद तीन बड़े अफसरों का चार्ज थमा दिया गया। तीनों ही भूमिकाओं में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। पत्रिका ने इसी का खुलासा करती रपट छापी। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने बुधवार को ही एक आदेश निकाला। इसमें जिला पंचायत उप संचालक के तौर पर अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे को नियुक्ति किया गया। उनकी पुरानी जिमेदारियां जस की तस रहेंगी।