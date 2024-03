Transfer Operation : लोकसभा चुनाव से पहले जमकर हो रहा तबादला, छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बदले कई अधिकारी, देखें लिस्ट

यह भी पढ़ें

(transfer in cg )बता दें की, राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। (transfer in cg) इसकी सूचना मंत्रालय व शासन विभाग ने दी है। (transfer in chhattisgarh) आदेश में सभी अधिकारीयों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक जारी नवीन पदस्थापना में पदस्थ किया गया है। (17 transfer in cg )