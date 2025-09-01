Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

चौंकाने वाली बात है कि नव्या के संबंध आबकारी घोटाले में जेल में बंद एक बड़े आरोपी से भी थे। आरोपी के घर उसने इंटीरियर का काम करवाया था।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 01, 2025

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार
Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया से जुड़ी इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के रायपुर के कई रसूखदारों से तार जुड़े थे। उनकी डिमांड पर ड्रग्स की व्यवस्था करती थी। उसके पकड़े जाने से ड्रग्स का बड़ा रैकेट पुलिस के हाथ लगा है। इसमें कई रसूखदारों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चौंकाने वाली बात है कि नव्या के संबंध आबकारी घोटाले में जेल में बंद एक बड़े आरोपी से भी थे। आरोपी के घर उसने इंटीरियर का काम करवाया था। उसी दौरान उससे नव्या का परिचय हुआ। इसके बाद कई महीनों तक दोनों में बातचीत होती रही है। आबकारी घोटाले में जेल जाने के बाद से नव्या और आरोपी के बीच बातचीत बंद थी। फिलहाल पुलिस ने नव्या को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

कार कारोबारी से हो रही पूछताछ

नव्या के शहर के एक कार कारोबारी से भी लिंक हैं। उसके कई वाट्सऐप चैट पुलिस को मिली है। इसमें लेन-देन का भी जिक्र है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि कटोरातालाब की रहने वाली नव्या पिछले कई साल से ड्रग्स माफिया से जुड़ी है। इंटीरियर डिजाइनिंग के काम के चलते शहर के बड़े कारोबारी भी उसके संपर्क में थे। नाइट पार्टियों में उसका आना-जाना रहता है। इस दौरान शहर के रसूखदारों को उसने ड्रग्स दी है।

मुंबई में साथ रहने वाला भी धरा गया

सूत्रों के मुताबिक मुंबई में नव्या फ्लैट लेकर अयान नामक युवक के साथ रहती थी। रायपुर पुलिस ने वहीं छापा मारकर उसे पकड़ा था। पुलिस ने अयान को भी पकड़ लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। अयान के रायपुर के कई युवकों से संपर्क हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। अयान के मोबाइल से भी कई ट्रांजेक्शन का पता चला है। शहर की कई पार्टियों में नव्या के साथ अयान भी दिखा है। इन पार्टियों में ड्रग्स कंज्यूम किया जाता था।

मोबाइल को फ्लैट में ही छुपाया

करीब सप्ताह भर पहले पुलिस ने कटोरातालाब में नव्या के पड़ोसी हर्ष आहुजा को ड्रग्स की तस्करी करते गिरफ्तार किया था। हर्ष के पास नव्या ने ही ड्रग्स पहुंचाया था। हर्ष के पकड़े जाते ही नव्या ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और मुंबई चली गई। पुलिस को उसके पास से आधा दर्जन मोबाइल मिले हैं। इसमें से एक मोबाइल बेहद खास है, जिसे उसने अपने फ्लैट में ही छुपा दिया था। इस मोबाइल को बाद में बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि इस मोबाइल में ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमरों के नंबर हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट