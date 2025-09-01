Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया से जुड़ी इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के रायपुर के कई रसूखदारों से तार जुड़े थे। उनकी डिमांड पर ड्रग्स की व्यवस्था करती थी। उसके पकड़े जाने से ड्रग्स का बड़ा रैकेट पुलिस के हाथ लगा है। इसमें कई रसूखदारों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चौंकाने वाली बात है कि नव्या के संबंध आबकारी घोटाले में जेल में बंद एक बड़े आरोपी से भी थे। आरोपी के घर उसने इंटीरियर का काम करवाया था। उसी दौरान उससे नव्या का परिचय हुआ। इसके बाद कई महीनों तक दोनों में बातचीत होती रही है। आबकारी घोटाले में जेल जाने के बाद से नव्या और आरोपी के बीच बातचीत बंद थी। फिलहाल पुलिस ने नव्या को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।